Trabzonspor evinde İstanbulspor'u farklı yendi
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi.
29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza yayı içerisinden Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Jensen topa sahip oldu.
33. dakikada Trabzonspor golü buldu. Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in indirdiği topu altıpas içinde Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
46. dakikada Ethemi'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.
48. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sağdan ortasında Gomez'in şutunda, kaleciden dönen topu takip eden Bartra, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0
51. dakikada bordo-mavili ekip, üçüncü golünü buldu. Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından yerden şutunda top, kaleci Jensen'in solundan filelerle buluştu: 3-0
64. dakikada Trabzonspor, skoru 4-0'a getirdi. Hamsik'in pasında sol çaprazda rakibinden sıyrılan Trezeguet'nin yerden şutunda top, kaleci Jensen'in sağından filelere gitti: 4-0
79. dakikada Djaniny'in ceza alanı çizgisi yakınından şutunda, kaleci Jensen sağ üst köşeye gelen topu güçlükle kornere çeldi.
90+5. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda, top üstten auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
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