Trabzonspor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı, konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.
İkinci yarı
66. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.
80. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakip yarı alana geçen ve rakiplerinden sıyrılan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.
87. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda savunmada Ndayishimiye meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Gulbrandsen'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Kağan Moradaoğlu topu kontrol etti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.