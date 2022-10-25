Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini bitirmek için Kızılyıldız maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında 27 Ekim Perşembe günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1161 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 5 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.

Gruptan çıkma adına kritik bir deplasman maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanı bulunan ve averajla 2. sırada yer alan Trabzonspor, Kızılyıldız karşısında galip gelmesi halinde puanını 9'a yükselterek gruptan çıkma adına çok önemli bir adım atacak.

Karadeniz ekibi, son karşılaşmasında 9 puanla grup lideri olan Ferencvaros'u konuk edecek.

Trabzonspor'un son 8 deplasman karşılaşması

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 8 deplasman karşılaşması ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Maç Sonuç 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Monaco-Trabzonspor 3 - 1 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3 - 2 2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1 2021-2022 UEFAKonferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2 - 0

İç saha hasretini Kızılyıldız karşısında sonlandırmıştı

Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı.

Bordo-mavililer, Kızılyıldız karşısında aldığı bu sonuçla evindeki 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.