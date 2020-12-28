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Trabzonspor'dan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Hugo için, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Trabzonspor'dan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor, Galatasaray maçında belinden sakatlanan Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun tedavisine başlandığı belirtti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Galatasaray maçının ardından 2 günü izinli geçiren bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.

Bu arada kadro dışı bırakılan oyunculardan Fousseini Diabate'nin kentten ayrıldığı öğrenildi.

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