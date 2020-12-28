Trabzonspor'dan Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Trabzonspor'dan Hugo için, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo’nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:48