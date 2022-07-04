Trabzonspor'da Trezeguet için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'da Mısırlı futbolcu Trezeguet (Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan) için imza töreni düzenlendi.

SPOR 04.07.2022, 21:03
Trabzonspor'da Trezeguet için imza töreni düzenlendi

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet için İstanbul'da imza töreni gerçekleştirildiği belirtildi.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncu ile ilgili açıklamasına yer verilerek, "Camianın sabırsızlıkla beklediği Trezeguet transferi için bir araya geldik. Biraz uzun süren bir süreç oldu. Ancak hem Aston Villa kulübü hem de oyuncumuz gereken fedakarlıkları gösterdiler. Kulübümüzün şartları doğrultusunda bizde maksimumu şartlarımızı zorladık ve bu transferi gerçekleştirmek için şu an buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, futbolcunun bugüne gelmesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere tüm kulüplere, kulüplerin yöneticilerine, hocalarına ve geçmiş takım arkadaşları teşekkür ederek, şunları ifade etti:

"Özellikle bu yaş grubundaki bir oyuncunun böylesine verimli bir noktaya gelmesinde şüphesiz ki herkesin çok büyük bir payı vardır. Bunun içinde iki tane Süper Lig kulübümüz de var. Biri Kasımpaşa, bir diğeri de Başakşehir Kulübü."

"Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz"

Trezeguet ile birlikte bordo-mavili kadronun daha da güçlendiğine vurgu yapan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Zaten güçlü bir kadromuz vardı. Sezonu şampiyon olarak tamamladık. Ama önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hem de inşallah Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan takımımızı güçlendirmek en büyük hedeflerimizden birisi. Biz de bu doğrultuda izleme ekibinin ve hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere transferlerimizi teker teker gerçekleştiriyoruz. Futbolcumuz Trezeguet de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Bizimle birlikte 4 yıllık süreçte başarılı sezonlar geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Trezeguet'e de Trabzonspor'a hoş geldin diyorum."

Trezeguet'e 61 forma satıldı

Ağaoğlu, Trezeguet'e sembolik olarak 61 forma sattığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok uzun süren bir pazarlık yaptık kendisiyle. Sonunda dayanamadı ve yıllık 100 bin avro 4 senede 400 bin avroluk indirim talebimizi kabul etti. Neredeyse yarım milyon avroya yakın indirim yaptığı için sembolik olarak sadece 61 forma satıyorum kendisine. Çok karakterli ve profesyonel bir oyuncu. Yabancı bir ülkeye gelmiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin en büyük, en farklı kulübünde birlikte daha büyük başarılara imza atmak için sözleşmemizi yaptık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hem değerli yönetim kurulumuza, aynı zamanda da asbaşkanımız Ertuğrul Doğan Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde hep birlikte çalıştık. Aynı zamanda oyuncumuzun menajerine de çok teşekkür ediyorum. Transferin her gerçekleşmesine hem de bu kadar uzun zaman almasında çok büyük payı var. Hayatımda bugüne kadar beni en fazla zorlayan tek menajer diyebilirim."

Trezeguet: Çok büyük bir takıma katıldığımın farkındayım

Trabzonspor'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Trezeguet ise, "Çok büyük bir takıma katıldığımın farkındayım. Harika bir başkanımız, harika bir hocamız ve harika taraftarlarımız var." ifadelerini kullandı.

Trezeguet, beklentileri bildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Burada olacağım 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz ve hatta daha uzun yıllar da bunu devam ettireceğiz. Takıma her zaman en iyisini vermem gerektiğinin farkındayım. Ben de performansımla birlikte taraftarlarımızı her zaman mutlu etmeye çalışacak bir oyuncuyum. Umarım bu yıllarda da şampiyonlukları beraber kutlayacağız. Kendi ülkem ve Ortadoğu'nun en büyük takımlarından birinden geliyorum yani El-Ehli takımından. Dolayısıyla bir büyük takımda beklentilerin neler olduğunun, orada neler yapmam gerektiğinin farkındayım. Bunu daha önce yaşadığım için biliyorum."

Taraftarlarla buluşmak ve takıma yardımcı olabilmek için sabırsızlandığını işaret eden Trezeguet, "Başkanımıza da bu kulübe katılmamda bu kadar çok katkısı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı hak ettiği yere her zaman taşıyabilmeyi umuyorum. Buradaki herkes en iyisini hak ediyor. Umuyorum ben de burada olduğum süreç boyunca her zaman bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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