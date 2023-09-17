Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 Yenerek Süper Lig'de Etkileyici Bir Galibiyete İmza Attı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında gerçekleşen maçta Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek evinde etkileyici bir galibiyete imza attı. Maçta gollerini 29., 41. ve 61. dakikalarda Onuachu, Bakasetas ve Visca attı.

İlk Yarı: Onuachu ve Bakasetas ile Fark Yapan Trabzonspor

Trabzonspor'un ilk golü 29. dakikada Onuachu tarafından geldi. 41. dakikada Bakasetas da skora katkıda bulunarak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladılar.

İkinci Yarı: Visca'nın Golü ile Fark Açıldı

56. dakikada Trezeguet'in Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyon, Günok'un kurtarışı ile sonuçlandı. 59. dakikada Colley'in attığı gol, faul nedeniyle iptal edildi. 61. dakikada ise Visca, Trezeguet'in pası ile golü bularak farkı 3'e çıkardı.

Tartışmalı Anlar: Rosier ve Bakasetas Sarı Kartla Ceza Aldı

Maçın 90+4. dakikasında Rosier ve Bakasetas, tartışmalı bir pozisyonda birbirlerine yaptıkları hareketler nedeniyle sarı kart gördü.

Maçın Sonu: Trabzonspor Evinde 3 Puanı 3 Golle Aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında etkileyici bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş ise maçı gol atamadan tamamladı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Bu galibiyetle Trabzonspor, lige etkileyici bir ivme kazandırmış oldu. Beşiktaş ise bu mağlubiyetle ligin üst sıralarına tırmanışını bir süreliğine durdurmuş oldu.