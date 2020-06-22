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TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA ? SAAT KAÇTA ? beIN SPORTS HD 1 İZLE

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda heyecan 28. hafta müsabakalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nedeniyle verilen aradan Göztepe galibiyetiyle dönen ve hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi devirerek finale yükselen lider Trabzonspor, Medipol Başakşehir deplasmanından eli boş ayrılan Aytemiz Alanyaspor'un konuğu oluyor.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA ? SAAT KAÇTA ? beIN SPORTS HD 1 İZLE

Trabzonspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Aytemiz Alanyaspor (1M), bu iki galibiyette de rakibine gol şansı tanımadı (3-0 & 1-0). 

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Aytemiz Alanyaspor'u aynı sezonda iki defa mağlup etmek için sahaya çıkıyor. 

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Aytemiz Alanyaspor (1G), sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasında tek yenilgi almıştı (7G 3B). 

Süper Lig’de oynadığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor (4G 3B), son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti.

Deplasmanda 24 maçtır gol atan Trabzonspor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi. Lig tarihinde daha uzun seri yakalayan sadece iki takım var: Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor (25'er maç). 

2019/20 Süper Lig sezonunda rakip kaleye en fazla isabetli şut atan takım olan Aytemiz Alanyaspor (155), aynı zamanda kalesine en az şut gelen ekip konumunda (86). 

Bu sezon skor avantajı yakaladığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Trabzonspor (18 puan). 

Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçını da gol yemeden kazandı (1-0 & 5-0).

GÖZLER ONLARDA: Papiss Cisse - Alexander Sörloth

Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına Alexander Sörloth'tan (19 golle 13 puan) daha fazla puan kazandıran tek oyuncu Papiss Cisse (16 golle 16 puan). 

Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan oyuncu olan Alexander Sörloth (8), 398 dakikadır rakip kaleye isabetli şut gönderemiyor. 

22 Haziran Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından futbolseverlere ulaşacak.

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