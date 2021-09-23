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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda yenilmezlik rekoru kırdı

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürerek bu alanda rekor kırdı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda yenilmezlik rekoru kırdı

En son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 333 gündür dış sahada kaybetmedi.

Bordo-mavililer, 21 deplasman maçında 11 galibiyet, 10 beraberlik alarak 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde hiç dış saha maçında mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki 20 deplasman maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Avcı ile 18 maçtır yenilmiyor

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

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