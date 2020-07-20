Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2...
Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri tutuklandı
Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri...
Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli yünden üretildi
Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli...
Hakkari'de iki asker şehit oldu
Hakkari'de iki asker şehit oldu
Libya'da darbeci Hafter'e yapılan yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir
Libya'da darbeci Hafter'e yapılan yardım...

Trabzonspor'a salgın süreci yaramadı

Süper Lig'de 33. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor'a salgın dönemi yaramadı.

Trabzonspor'a salgın süreci yaramadı

Bordo-mavililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle sakatlıkların da etkisiyle önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluğu kaybetti.

Ligin 25. haftasını 52 puanla Medipol Başakşehir'in averajla önünde lider kapatan Karadeniz ekibi, salgın sürecinde 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı.

İlk 25 hafta sonunda topladığı 52 puanla 2,08 puan ortalamasıyla maçlarını tamamlayan bordo-mavili takım, salgın sürecinde 1,25 ortalamada kaldı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde Galatasaray ve Göztepe deplasmanlarından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor'a Denizli'de 2-1, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

İç sahada taraftarını aradı 

Trabzonspor, salgın sürecinde taraftar desteğini aradı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde sahasında oynadığı 4 karşılaşmada, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kazanamadı.

İç sahada 3 puanda kalan Karadeniz ekibi, dış sahadan ise 7 puan çıkardı.

Öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybetti

Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan bıraktı.

Bordo-mavililer, ligde maç içerisinde üstünlük sağladığı karşılaşmaların 13'ünden 3 puanla ayrılamayarak 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 30 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.

Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep, MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a (2 maçta) 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

İkincilik de tehlikede

Şampiyonluk hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor'da lig ikinciliği de tehlikeye girdi.

Karadeniz ekibi, 34. haftada Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda mağlup olması, 60 puanla iki puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'un Göztepe deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde ikinci sıradaki yerini kaybedecek. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.