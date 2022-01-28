Trabzonspor, 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni transferlerin gerçekleşmesinde kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan ve hassasiyet gösteren Bursaspor, Altınordu, Kasımpaşa ve Union Berlin kulüplerine teşekkür etti.

Yeni transferlerden Yusuf ve Puchacz'ın tecrübeli ancak Enis, Batuhan, Kerem ve Taha'nın çok genç olduklarını belirten Ağaoğlu, "Yetenekleriniz sizi bu noktaya getirdi, yeteneklerinizle bu kulübün oyuncusu oldunuz ama bundan sonrasında sizin çalışmalarınız, kariyerinizi ve geleceğinizi belirleyecek. Ne kadar yetenekli olursanız olun, ne kadar kabiliyetli olursanız olun çok çalışmadığınız sürece bu yetenek ve kabiliyet sizleri bir noktaya kadar taşır ama onun ötesine gitmeniz mümkün olmayabilir. Her zaman için çok çalışmalısınız, üzerine koya koya gitmelisiniz." dedi.

Ağaoğlu, genç futbolculara takımdaki diğer oyuncuların her zaman yardımcı olacağının da altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kariyeriniz boyunca asla ve asla 'ben oldum' demeyin. Ne kadar iyi olursanız olun, 'daha çok çalışacağım, çok daha iyi olacağım' deyin. Felsefenizin bu olması lazım. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi sporcunun zeki, çevik ama hepsinden önemlisi ahlaklısı. Sporcu ahlakı her şeyin önünde. Çok iyi oyuncu olabilirsiniz, dünya yıldızı olabilirsiniz ama iyi bir ahlaka sahip olmadığınız sürece bu pek fazla anlam ifade etmez. Spor etik ve ahlakına en fazla değer ve önem veren bir kulüptesiniz. Saha içindeki, saha dışında davranışlarınız, özel hayatınız ve yaşantınız sizden sonra gelecek oyunculara da örnek bir davranış olmak zorunda."

Trabzonspor'u diğer kulüplerden ayıran bir takım temel özellikler olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, Trabzonspor camiasının, kulübün oyuncularını kendi öz evlatlarından ayırt etmediğini, onlara gösterdiği sevgi ve hassasiyeti futbolculara da göstererek bağrına bastığını aktardı.

Ağaoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu sadece bir devre arası takviye transferi değil, 2-3 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, ileriye dönük sezon planlaması doğrultusunda yapılan transferler. Hedeflerimiz doğrultusunda sizlerin de gereğini yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Allah utandırmasın. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Hepimizin üzerindeki sorumluluk bu. Bu camiaya layıkıyla hizmet edebilmek herkese nasip olmuyor. Allah utandırmasın. Sizler de başarılı olursunuz inşallah. Trabzonspor futbolcusunun başarısı, ülke futbolunun başarısı. Trabzonspor takımını, sonuç olarak da Türk futbolunu layık olduğu noktaya, Avrupa'da ve dünyada örnek bir ülke konumuna getirmek için hepimiz elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da hep birlikte o şampiyonluk kupasını kaldırmayı Allah bizlere nasip eder."

Yusuf Erdoğan: Tekrar geri döneceğimi biliyordum

Yusuf Erdoğan, çok mutlu olduğunu belirterek, 1461 Trabzonspor'dan, Trabzonspor'a transfer olduğu dönemde yaşadığı heyecanı tekrar yaşadığını söyledi.

Bursaspor'dan transfer edilen futbolcuları yakından tanıdığını ve bir dönem birlikte mücadele ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Onlarla da geçmişimiz var Bursaspor'dan. Bir şampiyondan, bir şampiyona geldiler. Anadolu'da devrim yapmış iki takım." diye konuştu.

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor'a 4,5 yıl sonra yeniden döndüğünü anımsatarak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yaklaşık 4,5 yıl önce ağlayarak tek başıma ayrılmıştım buradan. Bir çok tecrübe etmiş, büyük camialarda oynamış ve tekrar geri dönme hedefi olan bir Yusuf Erdoğan vardı ve onu çok şükür ki başardım. Büyük camiadan ayrıldıktan sonra geri dönmek çok zordur. Her zaman üst seviyedeki futbolcuların oynayacağı bir takımdır Trabzonspor. Ben de onun bilincinde çok çalıştım ve pes etmedim. Bu şehrin çocuğu olduğumu bildiğim için tekrar geri döneceğimi biliyordum."

Puchacz: Bu özel yılı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz

Tymoteusz Puchacz ise Trabzonspor'a geldiği andan itibaren herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

Bu yılın, özel bir yıl olacağının farkında olduklarını belirten Puchacz, "Oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini saha içinde yaparak, bu özel yılı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Bize her yer Trabzon." dedi.

Kerem Şen de çok heyecanlı ve mutlu olduğuna işaret ederek, "Benim buralara gelmemde emeği çok büyük olan Bursaspor Kulübü'ne teşekkür ederim. Kariyerimizin başlangıcında bize güvenip, yatırım yapan sizlere de teşekkür ederim. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk gelir. Ben de bu takımın bir parçası olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah herkes için en hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Taha Altıkardeş, büyük bir camiaya katıldığı için mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, Trabzonspor'un armasının ağırlığını ve büyüklüğünü bildiğini ve artık Trabzonspor için savaşacağını söyledi.

Enis Destanoğlu ise transferi için hem Altınorduspor hem de Trabzonspor'a teşekkür ederek, "Buraya geldiğim andan itibaren beni evlatları gibi gören şanlı taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sene şampiyonluk payında en büyük emeği olanlardan birisi olmak istiyorum. İnşallah sezon sonu şanlı taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız." diye konuştu.

Batuhan Kör, transfer sürecinde emeği olanlara teşekkür ederek, memleketinin takımında oynamaktan mutlu ve gururlu olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Ağaoğlu ile yeni transferler, sözleşmeleri imzaladı.

İmza töreninin ardından futbolculardan Yusuf ve Puchacz 1461, diğer futbolcular da 61 yeni sezon forması satın aldı.