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Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep'i 1-0 yendi.

Trabzonspor 3 puanın sahibi oldu

12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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