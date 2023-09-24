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Toprak Razgatlıoğlu’ndan Aragon’da Üç Podyum

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Toprak Razgatlıoğlu’ndan Aragon’da Üç Podyum
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 10. durağı olan İspanya, Aragon hafta sonunda ikinci yarışı ikinci sırada tamamladı. Superpole yarışında da 3. olan Toprak, haftayı da üç podyumla tamamlamış oldu. Sezonun bitimine iki yarış kala Toprak Razgatlıoğlu ile şampiyona lideri Alvaro Bautista arasında 47 puan farkı bulunuyor.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 10. durağı olan İspanya hafta sonunda ikinci yarışı podyumun ikinci basamağında tamamladı.

Aragon Motorland’de dün koşulan ilk yarışta ikinci olan Toprak, bugün superpole yarışını da üçüncü sırada tamamlamıştı. Hafta sonunun son yarışına üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, ilk virajda 4. sıraya geriledi. İkinci turda yerini tekrar kazanan Toprak Razgatlıoğlu, yaklaşık 15 tur boyunca ikinci sıradaki Andrea Locatelli’yi yakından takip etti. Bitime 4 tur kala Locatelli’yi geçen Toprak kalan bölümde de yerini koruyup yarışı ikinci sırada tamamladı. Alvaro Bautista da yarışın kazanan ismi oldu.

Toprak İkinci Sıradaki Yerini Koruyor

Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 457 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Toprak’ın şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasında 47 puan bulunuyor. WSBK’da sezonun bitimine iki yarış kalırken bir sonraki etap 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Portekiz’de koşulacak. Sezon, 27-29 Ekim tarihleri arasındaki İspanya etabı ile son bulacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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