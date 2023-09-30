Toprak Razgatlıoğlu Portekiz’de İkinci Sırada

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2023 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 11. durağı olan Portekiz hafta sonunda ilk yarışı podyumun ikinci basamağında tamamladı.

Portimao’da yarışa üçüncü sıradan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, startta yaptığı muhteşem atakla liderliğe yükseldi. Portekiz’de geçen yıl ilk yarışı kazanan Toprak, bir tur sonra ise yerini Alex Lowes’a bıraktı. Yarışın ilk kısmında ön tarafta Lowes, Toprak, Rea ve Bautista arasında müthiş bir mücadele yaşanırken bitime 10 tur kala sıralama Bautista-Toprak-Rea şeklinde oluştu. Şampiyona lideri Alvaro Bautista yarışın kalan kısmında yerini korumayı başarırken Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Toprak Genel Klasmanda İkinci Sırada

Toprak Razgatlıoğlu aldığı sonuçla birlikte genel sıralamada 477 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Toprak’ın şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasında 52 puan fark bulunuyor. Portekiz’de superpole ve hafta sonunun ikinci yarışı 1 Ekim Pazar günü koşulacak.