Tokyo 2020'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi

Japonya Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilen törene 950 davetli katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da seremoniyi tribünden takip etti.

Törene katılanlar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da yer aldı.

Törenin açılışını Japonya İmparatoru Naruhito gerçekleştirdi. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nın açılışını da Naruhito'nun dedesi gerçekleştirmişti.

Törenin başında olimpiyatlarda hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Geçen yıl yapılması gereken ama yeni tip koronavirüs nedeniyle (Kovid-19) 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde de seyirci yer almadı.

Kovid-19 gölgesinde gerçekleştirilen törende görsel efektler büyük beğeni topladı.

Kovid-19'dan dolayı sporcuların bir araya gelememesine vurgu yapılan dans gösterisinde "Ayrıyız ama yalnız değiliz" teması işlendi.