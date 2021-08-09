Tokyo 2020'de Türk sporcuların tarihi performansı

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 2'si altın, 2'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplam 13 madalya alırken birçok ilki de yaşadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlen 32.en Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcuyla temsil edildi.

Oyunlara Türkiye'den atletizmde 25, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda 6'şar, tekvando ile artistik cimnastikte 5'er, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2'şer, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise 1'er sporcu katıldı. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) mücadele etti.

Ay-yıldızlı sporcular boksta 1'er altın ve gümüş, okçulukta 1 altın, karatede 1 gümüş, 3 bronz, güreşte 3 bronz, tekvandoda 2 bronz ve artistik cimnastikte 1 bronz kazandı.

Milli sporcular, Tokyo 2020'de aldığı madalya sayısı bakımında Türkiye'nin 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 madalyalık rekorunu kırdı.

Madalya gururları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Mete Gazoz (Okçuluk), Busenaz Sürmeneli (Boks)

Gümüş: Eray Şamdan (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş (Karate)

Olimpik madalya sayısı 104 oldu

Tokyo 2020'de çıkılan 13 kürsüyle Türkiye'nin toplam olimpik madalya sayısı 104'e yükseldi.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Ay-yıldızlı sporcuların Tokyo'da aldığı 2'şer altın ve gümüş ile 9 bronz madalyayla bu sayı toplamda 104'e ulaştı. Toplam altın madalya sayısı 41 olurken, gümüş 27, bronz ise 36'ya çıktı.

Olimpiyat koleksiyonuna 3 branştan ilk katkı

Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan branş sayısına Tokyo 2020'de 3 branş eklendi.

Tokyo 2020'ye kadar Türkiye adına olimpiyatlarda kazanılan toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Tokyo'da bu spor dallarına okçuluk, artistik cimnastik ve karate de eklendi.

Toplam madalya sayısı 104'e, Türkiye'nin olimpik madalya koleksiyonuna katkı yapan branş sayısı ise 9'a yükseldi.

İlklerin organizasyonu

32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Türkiye adına birçok ilke de sahne oldu.

Milli sporculardan Mete Gazoz okçulukta, Ferhat Arıcan da artistik cimnastikte Türkiye'ye tarihinin ilk madalyalarını kazandırdı. İlk kez Tokyo'da temsil edilen karatede ise Türkiye, 4 madalya topladı.

Güreşte Yasemin Adar, boksta ise Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye bu branşlarda madalya getiren ilk kadın sporcular oldu. Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyası, aynı zamanda Türk boks tarihinin ilk olimpiyat şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatta mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez gruptan çıkarak çeyrek final oynadı. "Filenin Sultanları" çeyrek finalde Güney Kore'ye elense de mücadeleleri, takım ruhu, hırsıları ve elendikten sonraki göz yaşlarıyla büyük takdir topladı.

Artistik cimnastikte mücadele eden İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Adem Asil ve Ahmet Önder, toplamda 7 final mücadelesi verdi. Milli sporcuların finale kalması, Türk cimnastiği adına olimpiyat tarihinde bir ilk oldu.

Atletizmde erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma, bu branşta finale çıkan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Genç atlet, finalde 14 sporcu arasında 10. oldu.

Kadınlar cirit atmada finalde mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, küçük farkla kürsüyü kaçırdı ve olimpiyat dördüncüsü oldu. Eda, bu derecesiyle atletizmde olimpiyatlarda ilk 4'e giren 5. Türk sporcu unvanını elde etti.

Üç adım atlamada Necati Er, Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet oldu. Necati, finaldeki performansıyla 6. sırada yer aldı.

Milli sporcuların Tokyo 2020 performansı

Branşlara göre milli sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performans şöyle:

Atıcılık:

Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek finalinde 4. oldu, 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisinde elemelerden çıkamadı.

Özgür Varlık, 25 metre çabuk atış tabanca kategorisinde elemeleri geçemedi.

İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale çıkamadı.

Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale kalamadı.

Artistik cimnastik:

Ferhat Arıcan, paralel barda bronz madalya kazandı.

Adem Asil, atlama masasında 6, halkada 7, genel tasnifte 15. oldu.

İbrahim Çolak, halkada 5. bitirdi.

Ahmet Önder, genel tasnifi yarıda bıraktı, atlama masasında 7. oldu.

Nazlı Savranbaşı, finallere kalamadı.

Atletizm:

Eda Tuğsuz, cirit atmada final yarıştı ve 4. oldu.

Necati Er, üç adım atlamada finale yükseldi ve oyunları 6. bitirdi.

Yasmani Copello Escobar, 400 metre engelli finalinde Türkiye rekorunu yinelese de yarışı 6. tamamladı.

Ersu Şaşma, sırıkla atlamada finale çıktı ve 10. oldu.

Eşref Apak, çekiç atmada final yarıştı ve 9. oldu.

Yasemin Can, 5000 metrede finalinde 8, 10000 metre finalinde 11. sırada yer aldı.

Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finalde elendi.

Özkan Baltacı, çekiç atmada finale çıkamadı.

Jak Ali Harvey 100 metre elemelerini geçemedi.

Emre Zafer Barnes, 100 metre elemelerini geçemedi.

Tuğçe Şahutoğlu, çekiç atmada elemelerden çıkamadı.

Emel Dereli, gülle atmada finale yükselemedi.

Şahin Şenoduncu, 20 kilometre yürüyüş kategorisinde 34. oldu.

Abdülselam İmuk, 20 kilometre yürüyüş yarışını 48. tamamladı.

Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışını yarıda bıraktı.

Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışında 22. oldu.

Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüş yarışını 39. bitirdi.

Evin Demir, 20 kilometre yürüyüş yarışını 41. tamamladı.

Yavuz Ağralı, maratonda 52. oldu.

Polat Kemboi Arıkan, maratonu bitiremedi.

Meryem Erdoğan, maratonu tamamlayamadı.

Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev'den oluşan erkekler 4x100 bayrak takımı, elemelerde diskalifiye edildi.

Kaan Kigen Özbilen maratonda, Oğuz Uyar ise 4x100 bayrak takımında yarışmadı.

Badminton:

Neslihan Yiğit, A Grubu'nu birer galibiyet ve mağlubiyetle 2. tamamladı ve elendi.

Bisiklet:

Ahmet Örken, yol yarışını yarıda bıraktı.

Onur Balkan, yol yarışını yarıda bıraktı.

Boks:

Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda gümüş madalya kazandı.

Esra Yıldız, 60 kiloda çeyrek finalde elendi.

Batuhan Çiftçi, 52 kiloda son 32 turunda elendi.

Bayram Malkan, 81 kiloda çeyrek finalde mağlup oldu.

Necat Ekinci, 69 kiloda ilk turda oyunlara veda etti.

Eskrim:

İrem Karamete, son 32 turunda elendi.

Güreş:

Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda bronz madalya aldı.

Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Yasemin Adar, kadınlar 76 kiloda bronz madalya elde etti.

Süleyman Karadeniz, serbest stil 97 kiloda bronz madalya maçında yenildi.

Cenk İldem, grekoromen stil 97 kiloda son 16 turunda elendi.

Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda son 16 turunda oyunlara veda etti.

Osman Göçen, serbest stil 86 kiloda çeyrek finalde yenildi.

Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda son 16 turunda elendi.

Evin Demirhan, kadınlar 50 kiloda yarı finalde son 16 turunda mağlup oldu.

Halter:

Muhammed Furkan Özbek, 67 kiloda dereceye giremedi.

Nuray Levent, 64 kiloda oyunları 9. tamamladı.

Judo:

Mihael Zgank, 90 kiloda bronz madalya maçında kaybetti ve oyunları 5. bitirdi.

Kayra Sayit, +78 kiloda bronz madalya maçında kaybetti ve oyunları 5. tamamladı.

Gülkader Şentürk, 48 kiloda son 32 turunda elendi.

Bilal Çiloğlu, 73 kiloda son 16 turunda oyunlara veda etti.

Vedat Albayrak, 81 kiloda son 32 turunda elendi.

Mihraç Akkuş, 60 kiloda son 16 turunda kaybetti.

Karate:

Eray Şamdan, kumite 67 kiloda gümüş madalya aldı.

Ali Sofuoğlu, katada bronz madalya kazandı.

Merve Çoban, kumite 61 kiloda bronz madalya elde etti.

Uğur Aktaş, kumite +75 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Dilara Bozan, katada bronz madalya maçında yenildi.

Serap Özçelik, kumite 55 kiloda gruptan çıkamadı.

Meltem Hocaoğlu Aktol, kumite +61 kilo grup aşamasını geçemedi.

Kürek:

Onat Kazaklı, erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde oyunları 21. sırada tamamladı.

Modern pentatlon:

İlke Özyüksel, oyunları 5. sırada bitirdi.

Okçuluk:

Mete Gazoz, erkekler klasik yay bireyselde altın madalya aldı.

Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar klasik yay bireyselde son 16 turunda elendi.

Mete ve Yasemin'den oluşan karışık takım, bronz maçına çıktı ve olimpiyat dördüncüsü oldu.

Tekvando:

Hakan Reçber, 68 kiloda bronz madalya kazandı.

Hatice Kübra İlgün, 57 kiloda bronz madalya aldı.

Rukiye Yıldırım, 49 kiloda bronz madalya maçında yenildi ve olimpiyat beşincisi oldu.

Nur Tatar, 67 kiloda çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Nafia Kuş, +67 kiloda son 16 turunu geçemeyerek elendi.

Voleybol:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nu 3. tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bu turda, Güney Kore'ye elenerek oyunları 5. bitirdi.

Yüzme:

Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı final yüzdü.

Berkay Ömer Öğretir, 100 ve 200 metre kurbağalamada elemeleri geçemedi.

Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada elemelerden çıkamadı.

Beril Böcekler, 400 metre serbestte elemelerde başarılı olamadı.

Merve Tuncel, 400, 800 ve 1500 metre serbestte elemeleri geçemedi.

Deniz Ertan, 800 ve 1500 metre serbestte elenmelerden öteye gidemedi.

Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta elemelerde takıldı.

Berke Saka, 200 metre sırtüstünde elemelerden çıkamadı.

Ümit Can Güneş, 100 metre kelebekte elemeleri geçemedi.

Yiğit Aslan, 800 metre serbestte elemlerde başarılı olamadı.

Baturalp Ünlü, 200 metre serbestte elemeleri geçemedi.

Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ve Viktoria Zeynep Güneş'ten oluşan kadınlar 4x200 metre serbest takımı, elemeleri geçemedi.

Yelken:

Alican Kaynar, finn sınıfında 8. oldu.

Deniz-Ateş Çınar kardeşler, 470 sınıfını 10. bitirdi

Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, 47 sınıfında 17. oldu.

Onur Cavit Biriz, rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde oyunları 20. tamamladı.

Dilara Uralp, rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde 24. sırada yer aldı.

Ecem Güzel, laser radial sınıfında 20. oldu.