TMVFL milli karması ile Bosna Hersek veteran karması dostluk maçı yapacak

Bosna Hersek tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilen "Devlet Günü" vesilesiyle Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) milli karması ve Bosna Hersek'in veteranlar kulübü Master Bosna, dostluk maçında karşılaşacak.

Yarın Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadı'nda oynanacak dostluk karşılaşması öncesi açıklama yapan Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, maç davetlerini kabul eden TMVFL'ye teşekkür etti.

Devlet Günü'nün kendileri için çok önemli bir anlamı olduğunu dile getiren Sibonjic, "Devlet Günü, sıradan bir gün değil. Vatanımız çok zor dönemlerden geçti, bunları unutturmayacağız. Tüm Bosna Herseklileri maçı izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Master Bosna'nın takım kaptanı Vlatko Glavas ise ülkesi ve tarihiyle gurur duyduğunu belirterek, Bosna Hersek için mücadele edeceklerini kaydetti.

İki takım arasında yapılacak dostluk maçı, yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

Devlet Günü, 80 yıldır kutlanıyor

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan beri kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda, Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda, Bosna Hersek'in Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı; hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.