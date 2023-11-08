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Tırmanmada son randevu İstanbul'da

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Tırmanmada son randevu İstanbul'da
AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın yedinci ve son ayağı olan Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı 11-12 Kasım tarihleri arasında Şile Darlık Köyü yolunda gerçekleştiriliyor.

İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından ICRYPEX ve AVIS katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 5.200 metre uzunluğundaki Teke–Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek.

11 Kasım Cumartesi günü 13.30-16.00 saatleri arasında teknik kontrol ile başlayacak olan yarışta, 12 Aralık Pazar günü 08.30-10.00 saatleri arasındaki antrenman çıkışlarının ardından, saat 12:00’da ilk çıkışın startı verilecek.

5 kategoride 23 sporcunun mücadele edeceği yarış, saat 17.00’de ödül töreni ile son bulacak.

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