Tırmanma Sezon Finalinde Büyük Çekişme

5 kategoride 19 sporcunun mücadele ettiği yarışta, Kategori 1’de Atış Motorsport takımından Sevcan Sağıroğlu birinciliği elde ederken, Özgür Şenyüz ikinci ve Nusret Bayraktar da üçüncü olarak podyuma çıktılar. Kategori 2’de Atış Motorsport takımından Engin Apaydın günün en hızlı ismi olurken, Kategori 3’te Atış Motorsport takımından Burak Başlık birinciliğe ulaşan isim oldu. Aynı takımdan Murat Soyçopur ikinciliği elde ederken, GP Garage My Team takımından Eda Soylu da üçüncü sırada yer aldı.

Kategori 4’te ise GP Garage My Team’den Cem Yalın zafere ulaşan isim olurken aynı zamanda 02:43,99 ile günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride GP Garage My Team’den Sinan Soylu günü ikinci sırada tamamlarken, Neo Motorspor takımından Kübra Denizci Keskin üçüncü sırada yer aldı. Kategori 5’te de Ülkü Motorsport takımından Bahadır Sevinç birincilik serisine İstanbul’da devam ederken, Ertekin Tekneci ikinciliği ve Burak Söğüt de üçüncülüğü elde eden sporcular oldular.

Takımlar birinciliğini Atış Motorsports’un elde ettiği yarışın kadınlar klasmanında Kategori 1’de Sevcan Sağıroğlu, Kategori 3’te Eda Soylu ve Kategori 4’te Kübra Denizci Keskin birincilikleri paylaşan sporcular olurken, mahalli klasmanda Kategori 1’de Özgür Şenyüz, Kategori 2’de Gizem Filiz, Kategori 3’te Serkan Şefik ve Kategori 5’te de Bahadır Sevinç birincilikleri elde ettiler.