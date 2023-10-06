THY Kadın Voleybol Takımı, TK FEST 2023 etkinliğine katıldı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ahmet Bolat'ın Yeşilköy'de ağırladığı THY Kadın Voleybol Takımı, kurum çalışanlarının bir araya geldiği TK FEST 2023 etkinliğine katıldı.

Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük binasına gelen voleybolcular ve teknik kadro, aynı yerleşkede THY çalışanlarını bir araya getiren TK FEST 2023 etkinlik alanına geçti. Sahneye çağrılan oyuncular ve teknik kadro, THY Genel Müdürü Ahmet Bolat tarafından çalışanlara tanıtıldı.

Bir konuşma yapan Ahmet Bolat, takımın çok güçlü bir ligde oynadığını belirterek, "Rakiplerimiz bu işe para yatırıyor. Aslında onların yaptığının 3-5 katını yapabiliriz, bütçemiz var. Ama arkadaşlarımız gönülden çalışıyorlar. Geçen sene kaçırdık ama bu sene inşallah CEV'de (Voleybol Kadınlar CEV Kupası) birinci oluruz. Türk milli takımında bir oyuncumuz da var; Kübra. Bu sene milli takıma giren ve oynayan arkadaşlarımıza özel mükafat vereceğiz. Ligde ilk iki için çalışacağız. Oyuncularımızın hepsiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Bolat, bu sene herkesi Burhan Felek Spor Salonu'nda THY maçlarını izlemeye de davet ederken, maçlara en başta kendisinin gidip izleyeceğini de ekledi.

Ze Roberto: "Bizi yalnız bırakmayın"

Bu yıl takımın başına getirilen Brezilyalı Başantrenör Ze Roberto (Jose Roberto Guimaraes) da, THY takımı ile birlikte olmanın onurunu yaşadığını anlatarak, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için heyecanlıyım. Yeni sezonda size ihtiyacımız var, bizi yalnız bırakmayın." ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Şeyma Ercan, aynı ekipte 6. sezonunu geçirdiğine dikkati çekerek, "Bu takımda her zaman hedefler vardı. Bu sene daha büyük hedeflerimiz var. Avrupa kupası istiyoruz. Dünyanın en iyi hocasına sahibiz. Bu yıl takım da çok güçlü. Desteğinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Milli oyuncu Kübra Akman ise, ailenin bir parçası olduğu için mutlu olduğunu ve takım olarak ligi en iyi derecede bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Genel Müdür Ahmet Bolat ve genel müdür yardımcıları, konuşmaların ardından oyuncular ve teknik kadroyla hatıra fotoğrafı çektirdi.