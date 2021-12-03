THY Avrupa Ligi'nin en üretken oyuncusu Fenerbahçe'den De Colo THY Avrupa Ligi'nin şimdiye kadarki en üretken çok yönlü oyuncusu, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo oldu.

03 Aralık 2021 Cuma 18:04