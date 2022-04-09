THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Papagiannis, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Papagiannis, 62-59 kazandıkları Fenerbahçe Beko deplasmanında 14 sayı, 12 ribaunt, 4 blok ve 3 top çalmayla oynadı.