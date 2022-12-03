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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Micic
Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
SPOR 03.12.2022, 17:18
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon ilk, kariyerinde 10. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
28 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'in sahasında 82-71 kazandığı Olympiakos maçında 18 sayı atmasının yanı sıra 9 ribauntla kariyer rekorunu kırdı, 9 da asist yaptı.
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