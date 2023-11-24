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TFF'den Mario Balotelli için geçmiş olsun mesajı

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TFF'den Mario Balotelli için geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalya'da trafik kazası geçiren Yukatel Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalya'da trafik kazası geçiren Yukatel Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yukatel Adana Demirspor'da forma giyen Mario Barwuah Balotelli'nin ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Balotelli'ye ve Yukatel Adana Demirspor camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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