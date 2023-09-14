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TFF'de görev değişikliği

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TFF'de görev değişikliği
TFF'den yapılan açıklamada, 10 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın karşılıklı olarak varılan anlaşma ile görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edeceği belirtildi. Ayrıca Kadir Kardaş'ın bu görevi kapsamında, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi 1. Başkan Yardımcılığı ile UEFA Yönetişim ve Uyumluluk Komitesi üyeliği görevlerini de sürdüreceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genel sekreterlik görevinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, 10 yıldır genel sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş'ın karşılıklı olarak varılan anlaşma ile görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edeceği belirtildi. Ayrıca Kadir Kardaş'ın bu görevi kapsamında, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi 1. Başkan Yardımcılığı ile UEFA Yönetişim ve Uyumluluk Komitesi üyeliği görevlerini de sürdüreceği ifade edildi.

Kardaş'ın yerine ise TFF Genel Sekreterlik görevine M. Taner Senseven'in getirildiği aktarılarak, "Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

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