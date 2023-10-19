TFF ve NG Kütahya Seramik’ten Sponsorluk Anlaşması

TFF, NG Kütahya Seramik ile yaptığı 2026-2027 sezonun sonuna kadar sürecek 4 yıllık anlaşma ile tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi hakem formalarına sponsorluk aldı. NG Kütahya Seramik, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsoru olmasının yanı sıra Türk hakemlerinin geleceğine yatırım yapma hedefiyle TFF Hakem Akademisi’nin de sponsoru oldu.

İsrail saldırısında Filistin'de hayatını kaybeden masum ve sivil vatandaşlar için saygı duruşu ile başlayan TFF – NG Seramik sponsorluk anlaşması imza töreni, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetlilerin katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Türk futbol ailesi olarak masum insanlara karşı yapılan her türlü zulmü kınıyoruz”

Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuşmasının başında İsrail'in, masum sivillerin, kadın ve çocukların hayatını kaybetmesine neden olan Gazze’deki saldırısıyla ilgili olarak, “Gazze’de masum sivillerin sığındığı ve tedavi gördükleri hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum. İşlenen bu savaş suçunda hayatını kaybeden masum insanlara, çocuklara, bebeklere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biliyorsunuz 3 gün süreyle ülkemizde milli yas ilan edildi. Türk futbol ailesi olarak masum insanlara karşı yapılan her türlü zulmü kınıyoruz. Bu hafta tüm profesyonel müsabakalara takımlarımız siyah bant ve pankart ile çıkacaklar. Yine müsabakalardan önce hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu yapılacak.” ifadelerini kullandı.

“Türk hakemliği için tarihi bir sponsorluk anlaşmasını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

TFF ile NG Kütahya Seramik arasındaki Türk hakemliği için tarihi bir sponsorluk anlaşmasını duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükekşi, “NG Kütahya Seramik ülkemizin en köklü şirketlerinden biri. Seramik sektörünün de önde gelen firmaları arasında. Bugün kendileriyle uzun soluklu bir yol arkadaşlığını başlatıyoruz. Sizlerin huzurunda imzalayacağımız 4 yıllık anlaşma ile hem hakem formalarımızın sırt ve tek kol logo sponsoru hem de TFF Hakem Akademisi’nin sponsoru olacak. Hakemlerin formalarında yer alan ilk sponsor olarak bir ilke imza atacak. Aynı zamanda Hakem Akademisi’ne de sponsor olarak Türk hakemliğinin gelişimine çok önemli bir destek sağlayacak.” dedi.

“Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetiştirilmesi öncelikli konularımız arasında”

Göreve geldikleri ilk günden bu yana, Türk futbolunu topyekün ileriye taşımak için birçok projeye imza attıklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, “Türk futbolunun en önemli paydaşları arasında yer alan hakemlerle ilgili de önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Hakemlerimizin özlük haklarını iyileştirdik. 7 yıldır zam yapılmayan hakem maaşlarına zam yaptık. Hakemlerimizin maç başı ücretlerinde de önemli artışlar sağladık. Hakemlerin gelişimi ve yeni hakem yetiştirilmesi bizim öncelikli konularımız arasında. Hakemlikte tecrübe ve eğitim en önemli konular. Bizler bunun için, hakem eğitimlerimizi yeniledik ve sürekli hale getirdik. Sürdürülebilir başarı ve gelişimi sağlayabilmek için Hakem Akademisi'ni kurduk. Bu akademide en alt seviyeden en üst seviyeye tüm hakemlerimiz UEFA kriterlerinde eğitim alıyor. Hakemliğe başlama yaşını 15’e düşürdük. Hakem kadromuzu gençleştiriyoruz. İnşallah tüm bu emekler karşılığını bulacak.” şeklinde konuştu.

“Türk hakemliği için ilk hedefimiz 2024 yılında Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mutlaka orada yer almak”

Son bir haftada Türk futbolu adına iki büyük mutluluk yaşandığını kaydeden Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzun zamandır hayalini kurduğumuz Avrupa Futbol Şampiyonası düzenleme fırsatına sonunda kavuştuk. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağız. Diğer taraftan, A Milli Futbol Takımımız bu hafta ülkemize büyük bir sevinç ve gurur yaşattı. Milli Takımımız 4 gün içerisinde önce Hırvatistan’ı ardından Letonya’yı sergilediği güzel futbolla mağlup ederek Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi. Kadın Milli Takımımız ise Uluslar C Ligi’nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Kulüpler bazında, son iki yılda takımlarımızın Avrupa kupalarında gösterdiği başarılar zaten hepimizin malumu. UEFA Ülkeler Sıralamasında 20. sıradan 9. sıraya kadar yükseldik. Bunların hepsi göğsümüzü kabartan, hepimizi mutlu eden, Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri için çok önemli adımlar. Ama biz futbolumuzdaki gelişmenin topyekün olmasından yanayız. Bu anlamda hakemlerimizin gelişimi, hem ligimizde hem de uluslararası arenada başarılı olmaları bizim için çok önemli. 1974 Dünya Kupası'nda Doğan Babacan'ın ilk defa bir Türk hakem olarak düdük çalmasının ardından Cüneyt Çakır 2014 Dünya Kupası'nda görev yapan ikinci Türk hakem oldu. Bir Türk hakeminin ikinci kez Dünya Kupası’nda yer alması için geçen süre tam 40 yıl… Şu anda birçok hakemimiz uluslararası karşılaşmalarda başarıyla görev yapıyor. Ancak ben hakemlerimiz ile yaptığım toplantılarda hep altını çiziyorum ve diyorum ki: İlk hedefimiz 2024 yılında Almanya’da Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türk hakemler olarak mutlaka orada yer almak olacak. Daha sonra önümüzdeki ilk Dünya Kupası’nda tekrar bir Türk hakeminin düdük çalması ve Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan hakemlerimizin sayısının çoğalarak yarı finaller, finaller yönetmesi hedefimiz olacak. Bu anlamda Hakem Akademisi çok önemli.”

“NG Kütahya Seramik ile yaptığımız bu tarihi sponsorluk anlaşmamızın Türk hakemliği ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum”

Türk hakemliğinin yeni efsaneler yetiştirmesi gerektiğini belirten Mehmet Büyükekşi, “Bu anlamda TFF Hakem Akademisi, ülkemizi ve Türk futbolunu uluslararası arenada yarı finallerde, finallerde temsil edecek hakemlerin yetişmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu doğrultuda NG Kütahya Seramik ile yaptığımız bu tarihi sponsorluk anlaşmamızın Türk hakemliği ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Diğer taraftan; Erkan Bey bize biraz önce bir müjde daha verdi. Kendileri, NG Grubu’nun Sapanca ve Afyon otellerinde her sezon 200 oda kullanımını hakemlerimizin hizmetine açtılar. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başta NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Güral olmak üzere tüm çalışanlarına ve Güral ailesine bu değerli destekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral: “Hakemlerimizin eğitimine katkı sağlayacak olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum”

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ise törende yaptığı konuşmada,

En son 9 sene önce bu salonda bir imza töreni için yer aldığını hatırlatarak, “9 sene çok uzun bir ara. Ben de bu ara için üzgünüm bu kadar uzun süre ara vermemeliydik ancak gelişmenin bir başlangıcı vardır. O başlangıcı da bugün, sizinle birlikte yeni bir iş birlikteliği ile yapıyoruz. Bugün yeni bir iş birliğine imza atıyor olmanın gururunu, mutluluğunu şahsım, ailem ve tüm ekip arkadaşlarımız adına yaşıyorum. Tüm ailemiz adına da sizlere bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Futbol endüstrisinin ve futbolun bir spor kültürü olduğunu düşünürsek, hakemlerimiz olmadan, hakemlerimizin varlığını hissetmeden bu sporun ve futbol endüstrisinin içerisinde bizlerin olması söz konusu değil. Dolayısıyla hakemlerimize her zaman sahip çıkmanız lazım. Hakemlerimizi eleştirmek son derece kolay. Ancak onlarla beraber onların başarılarıyla övünmek, onların başarılarıyla uluslararası çapta gurur duyacak işlere, başarılara imza atmalarına şahitlik etmek hem Türk milleti olarak bizim hem Türk spor dünyası içerisinde olunan paydaşlar olarak tüm spor sevdalıların da en büyük temennisi olacaktır. Ben bu sebeple bundan sonraki süreçte hakemlerimizin eğitimine katkı sağlayacak olmanın bir mozaik taşı olmamızdan dolayı da memnuniyet duyuyorum” dedi.

Kişisel olarak sporu çok sevdiğini ve sporun her zaman içerisinde olduğunu belirten Erkan Güral, bu birlikteliği daha güçlendirecek projeler gerçekleştirmek istediğinin de altını çizerek şunları ifade etti: “Spora sunulan destekler hem ülkemizin tanıtımı anlamında, hem Türk spor camiasının gücünü, kuvvetini ifade etmemiz anlamında son derece değerli ve kıymetli. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir iş birlikteliğini gerçekleştiriyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Güral, konuşmasının son bölümünde İsrail saldırısında Gazze’de masum ve sivil insanların hayatını kaybetmesine değinerek, “Gazze’de yaşanan İsrail zulmü ile sarsılan, sadece Filistinli vatandaşları değil tüm dünyayı derinden sarsan bu trajedinin, bu soykırım niteliğindeki zulmün bir an önce son bulmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi, Erkan Güral’a hakem forması hediye etti

Konuşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral sponsorluk anlaşmasına dair imzaları attı. Büyükekşi, Erkan Güral’a sırtında isminin yazılı olduğu, NG Kütahya Seramik sponsorluk logosunun yer aldığı hakem forması hediye etti. Erkan Güral ise Mehmet Büyükekşi’ye bugüne özel olarak üretilen porselen futbol topu hediye etti.