TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı Samsun'un Canik ilçesinde bir kadının 5 yaşındaki çocuğu önünde eski eşi tarafından darp edilmesine TFF ve kulüpler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

07 Mart 2021 Pazar 16:18