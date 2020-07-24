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TFF Tahkim Kurulundan yabancı oyuncu sınırlaması itirazına ret

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulundan yabancı oyuncu sınırlaması itirazına ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFFTahkim KuruluSüper Lig'den 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşKasımpaşaİstanbul Başakşehir Futbol KulübüSivassporAntalyasporGöztepe ve Alanyaspor'un, federasyonun yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili aldığı karara yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, itirazların TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.

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