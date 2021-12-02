Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs bakan koca Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı survivor 2018 corona
Marmara Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı
Marmara Bölgesi için kuvvetli lodos...
Türkiye'de 21 bin 747 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 21 bin 747 kişinin...
Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek
Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu...
PKK/KCK'lı 2 terörist MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 5 maç men cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maç men cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 5 maç men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, Fatih Terim'e çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında hakeme yönelik hareketi sebebiyle 3, tedbire uymama gerekçesiyle 2 olmak üzere verilen toplam 5 maç men cezasını onadı. Ayrıca deneyimli teknik adamın aldığı 29 bin 500 lira para cezasına yapılan itiraz da reddedildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 30 bin lira para cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in aldığı 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ile 125 bin lira para cezasını ise kaldırdı.

Kurul, derbide yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilen toplam 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerinin kapatma cezalarını da onadı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.