Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın bergüzar korel
Gazeteci-yazar Sami Kohen, 21 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak
Gazeteci-yazar Sami Kohen, 21 Ekim'de...
Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
Mahalle ahalisinin temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var
Mahalle ahalisinin temsilcisi olarak muhtarlarımızla...
Dışişlerine çağrılan diplomatik misyon şeflerine yaptıkları açıklamanın 'hadsiz' ve 'kabul edilemez olduğunu' iletildi
Dışişlerine çağrılan diplomatik misyon şeflerine...

TFF Merkez Hakem Kurulunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atadı.

TFF Merkez Hakem Kurulunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifası üzerine yeni atamada bulundu. Buna göre Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı." ifadeleri yer aldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.