TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Birlik olursak başaramayacağımız şey yok”

TFF’nin Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, Milli Takımımızın Avrupa şampiyonası Grup Eleme maçlarının Mart ayında başlayacağını hatırlatarak, “Gruptaki ilk maçımız Ermenistan'la olacak. Diğer gruplara baktığımızda Milli Takımımızın grubu avantajlı görünüyor. Hedefimiz bu grupta ilk 2 içerisinde olup Almanya'da ülkemizi temsil edebilmek. Almanya aynı zamanda Türkiye dışında en çok Türk'ün olduğu yer.” dedi.

“Birlik olursak başaramayacağımız şey yok”

Dün dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızın Türk futbolcularının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Büyükekşi, “Bunu şunun için söylüyorum. Eğer biz bir olursak; özellikle kulüplerimiz, futbolcularımız, teknik adamlarımız federasyon, hakemlerimiz ve medya, dünyada başaramayacağımız hiçbir şey yok. Tarihimiz de buna benzer birçok başarıyla dolu. Türk Milli Takımı olarak 2002 ve 2008 yılında birçok başarıya imza attık. Geçtiğimiz yıllarda Hollanda ve Fransa gibi çok önemli takımları yenme başarısı gösterdik. Onun için bu grupta şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza da başladık. Kasım ayında biri İskoçya biri Çek Cumhuriyeti ile olmak üzeri iki özel maç oynayacağız. Bu iki ülke milli takımı da Avrupa Şampiyonası kurasına ikinci torbadan girdi. İkisi de futbolda son derece iddialı ülkelerin takımları. Bizim açımızdan önemli hazırlık maçları olacak. Bu karşılamalarda yeni futbolcularımız da denenmiş olacak. Türk Milli Takımı’nda oynayan futbolcuların bundan önce olduğu gibi milli ruhla, aynı hırsla, aynı azimle ve aynı bilinçle yapacağı çalışmalar bize de katkı sağlayacak. İlerleyen günlerde Milli Takımı olarak en iyisini yapabilmek için biz de federasyon olarak hocamız ve teknik heyetimizle birlikte çalışma içerisinde olacağız.” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki 10 yılların Milli Takım omurgasını oluşturabiliriz”

Milli Takımımızın Avrupa’nın en genç takımlarından bir tanesi olduğunun altını çizen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Aynı Türkiye’nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olması gibi. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Bu futbolcularımız tecrübe kazandıkça ve istikrarlı şekilde devam edebilirse, önümüzdeki 10 yılların Milli Takım omurgasını ve çatısını da oluşturmuş olacağız. Onun için geleceğe ümitle bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“VAR’ın sağlıklı değerlendirmesi için 1-2 maça değil genele bakmak gerekiyor”

Mehmet Büyükeşki VAR sistemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

“VAR sistemini 1 -2 maçla değerlendirmek doğru olmaz. Sağlık bir değerlendirme için genele bakmak lazım. Süper Lig’in ardından bu sezon ilk kez VAR sistemi Spor Toto 1. Lig’de uygulanmaya başlandı. Şu anda VAR sistemi Avrupa’da sadece iki ülkenin 1. Ligi’nde uygulanıyor. VAR sistemi hakemlerin yanlış karar vermesini önlemek için var. Gri pozisyonlara karışmıyor. Net, açık olan pozisyonları hakem zaten görüyor ancak bu pozisyonlar için hakem yanlış karar verdiyse ya da hakem pozisyonu görmediyse VAR o zaman devreye giriyor. O yüzden VAR sistemini istemiyoruz şeklindeki 1-2 kulübün talebine değil, bütün kulüplerin talebine bakmak gerekiyor. Birçok kulüp ve taraftarları bence bunun tersini düşünüyorlar. Çünkü eğer VAR sistemi olmasaydı; birçok maçta penaltılar verilmezdi, birçok maçta ofsayt olan pozisyondan goller atılır, ya da ofsayt olmadığı halde ofsayt diye iptal edilen goller geçerli sayılmazdı. VAR sayesinde bu hatalar düzelmiş oluyor. Dün akşam da gördük VAR penaltı pozisyonlarını süzdü ve doğru kararlar verdi. Dün Frankfurt’ta 53 ülkenin başkanlarıyla bir araya geldik. Ve sohbetlerde konuşulan şey; ‘Hakem de bir insan, hata yapabilir. Futbolcularımız 10’larca gol pozisyonuna giriyor lakin yüzde 90’ını gol yapamıyorlar. Aynı zamanda teknik adamlarımız yanlış kadrolar çıkartabiliyor, sonra onu düzeltiyorlar. Hakemlerimiz de yanlış yapabiliyor. Önemli olan iyi niyetli olması.’ şeklindeydi. Zaten ligimizde de iyi niyetli olarak yanlış yapan hakemler belirli periyotlarla yaptığı yanlışın maçın sonucuna etki etme derecesine göre ceza alıyorlar. Bu cezalar 1 maç, 2 maç, 3 maç ya da daha fazla olabiliyor. Ligimizde bu sezon geçmiş yıllara oranla 7-8 takım üst sıralar için mücadele ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Hakemlerimizde ilgili de her hafta MHK Başkanımız ile toplantılar yaparak ‘Nasıl daha iyi yaparız, bu konuda nasıl daha fazla çözüm üretebiliriz’ şeklinde işin takipçisiyiz. Biz yönetim kurulu olarak şu hale geldik ki eskiden maç izlerdik, şu an maç izlemiyoruz hakem izliyoruz. Birbirimize bu maçın sonucu ne oldu diye sormuyoruz. ‘Hakem yönetimi nasıl, sonuca etki eden herhangi bir problem var mı?’ diye soruyoruz. Bu kadar hassasız.”

“Futbolumuzun marka değerini artırmak için büyük çaba içerisindeyiz”

Biz federasyon olarak Türk futbolunun tüm sorunlarına aynı titizlikle, aynı motivasyon ve aynı heyecanla eğiliyoruz. Bir taraftan da Türk futbolunun marka değerini artırmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Marka değerini artırabilirsek bu sorunları daha rahatlıkla çözmüş olacağız dedi.