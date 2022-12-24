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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüp başkanlarıyla bir araya geldi.
SPOR 24.12.2022, 13:25
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen değerlendirme toplantısında, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, Yönetim Kurulu üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Talat Papatya ve Murat Şahin yer aldı.
Toplantıda hakem atama sistemi, VAR, hakem akademisi, yeni kurallar, ulusal lisans ve takım harcama limitleri ile gündemdeki diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı.
TFF Başkanı Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Aralık'ta TFF 2. Lig, 16 Aralık'ta da TFF 3. Lig kulüp başkanlarıyla bir araya gelmişti.
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