TFF Başkanı Büyükekşi: VAR ve saha hakemlerini ayırma kararı aldık

Büyükekşi, Bolu'daki bir otelde düzenlenen 2022-2023 Sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ham madde, sermaye, emek ve girişim olmadan hiçbir şey üretmenin mümkün olmadığını ancak tüm bu faktörler arasındaki farkı oluşturan yegane kaynağın insan olduğunu söyledi.

Bilimsel çalışmaların, kurumların başarısında maddi sermayeden çok insanın psikolojik sermayesinin belirleyici olduğunu gösterdiğine işaret eden Büyükekşi, kurumun içinde psikolojik sermaye ne kadar yüksekse o kurumun o kadar kolay yükselebileceğini aktardı.

Büyükekşi, hakemlere bugüne kadar sadece fiziki testlerin yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu konuda İstanbul Üniversitesi bizim paydaşımız. İş birliğimizle iki günden beri hakemlerimize 10 ayrı testi içeren psikoteknik testler yapıyorlar. Eksiklerini belirleyip bu konuda gelişmeler sağlayacağız. Bu testlerin, hakemlikteki rekabetin ve seviyenin artırılmasına çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Psikoteknik analizler, bir eleme veya sınıflama çalışması kesinlikle değildir. Mevcut insan varlığını çok boyutlu olarak keşfetmektir. Geleceğe ulaştıracak yolun doğru inşası için gereken en etkili yöntem ve araçları belirlemeye olanak sağlayacak verileri elde edebilmek içindir. Elde edilen veriler kesinlikle ve kesinlikle gizli kalacaktır. Hakemlerimizin hak ve özgürlükleri dikkate alınarak ayrı ayrı hocalarımız tarafından analiz edilecek. Özellikle bu konuda yapılan çalışmalar üniversitemizin güvencesi altında."

Gözlemci raporlarında birkaç yıldır sözel raporların kullanıldığını dile getiren Büyükekşi, "Bu sezondan itibaren tekrar sayısal rapora geçiyoruz. Bu sayısal raporlar maç bittikten sonra dijital uygulama üzerinden 3 saat içerisinde merkeze gönderilecek ve merkezde ana sisteme otomatikman aktarılacak. Aynı şekilde hakem atamalarında da modern yazılımlardan faydalanarak insan inisiyatifini minimuma indireceğiz. Son bir yıla baktığımızda Türk hakemliği belki hiç olmadığı kadar tartışmaların odağında kaldı. Yaşananlar, sizleri de futbolumuzu da olumsuz etkiledi. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu sezonda tüm bu olumsuzlukların sizlerin kanalıyla olumluya dönüştürüleceğini umuyoruz." diye konuştu.

"VAR ve saha hakemliği arasındaki ücret farklarını ortadan kaldırıyoruz"

Büyükekşi, yabancı hakemlere kapının açıldığı yönünde yanlış algının olduğunu vurgulayarak, yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirmek için karar aldıklarını kaydetti.

Öğrencilerin Erasmus modeli gibi elit hakemleri de özellikle UEFA'ya kayıtlı ülkelerle değiştirmek için çalışma yaptıklarını anlatan Büyükekşi, hakemlerin yurt dışına gidip maç yönetmesi, yabancı hakemlerin de Türkiye'de maç yönetmesi konusunda karar aldıklarını, bunun dışında başka bir kararlarının olmadığını ifade etti.