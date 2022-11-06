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TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarını algoritma ile yapmaya başladık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakem atamalarını algoritma ile yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde de kulüp başkanlarımızı çağırıp onların gözü önünde hakem ataması yaptıracağız." dedi.

SPOR 06.11.2022, 16:43
TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarını algoritma ile yapmaya başladık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yönetim kurulu üyeleri, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Kulübünü ziyaret etti. Burada kulüp başkanı Celil Hekimoğlu ve yöneticilerle kulüp tesislerini gezen Büyükekşi, altyapı antrenmanlarını da izleyerek bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükekşi, yönetim kurullarındaki bazı üyelerle Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek, "Gerçekten Karadeniz denilince akla Trabzon geliyor. Trabzon'un hem tarihteki başarıları hem altyapıya verdiği önem Türk futbolu adına da son derece önemli ve güzel. Çünkü Türkiye'de futbolun Anadolu'da başarı gösteren en önemli takımlarından bir tanesi." diye konuştu.

Büyükekşi, göreve geldikleri günden itibaren futbolun ekonomisiyle de yakından ilgilendiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz de federasyon olarak yönetime geldiğimiz günden beri futbolun ekonomisi ile yakından ilgileniyoruz. Futbolun ekonomisi denince de akla ilk gelen şey altyapı. Çünkü eğer kulüplerimiz, altyapıdan yeterince oyuncu çıkarabilirlerse ekonomik olarak da rahat etmeleri mümkün. Bizim de önemli bir projemiz var. Süper Lig takımlarında akademi zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz. O yüzden de bütün Süper Lig kulüplerinin Türkiye'ye yakışır, Türkiye şartlarına en iyi ekonomi nasıl hayata geçirebiliriz onunla ilgili çalışma başlatıyoruz."

Önlerinde 2 dostluk maçı bulunduğunu dile getiren Büyükekşi, "Diyarbakır'da İskoçya, Gaziantep'te Çekya ile oynayacağız. Bu çalışmanın arkasından da Almanya'da Portekiz ve İspanya'da da gerek milli takımlar bazında gerekse her ülkede minimum iki futbol kulübünün altyapılarını ve akademilerini inceleyeceğiz. Onu yapmadan önce ülkemizde altyapıları inceliyoruz. Bunun da en önemli şehri olan Trabzon'dayız, altyapıları inceliyoruz, fikir alıyoruz. Daha sonra Altınordu'yu inceleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükekşi, başka incelemelerde de bulunabileceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Başka benzeri şeyler varsa hem Türkiye hem yurt dışından en iyi örnekleri bularak çıkarıp önce Süper Lig takımları olmak adına hocasından tesisinden tutun diyetisyeninden beslenme uzmanından doktorundan her türlü konuyu çok detaylı şekilde inceleyip hayata geçirmek için yönetimimiz ile çalışma yapacağız. Burası da ilk durağımız. Burada Türkiye şartlarına göre değerlendirecek olursak mükemmel bir tesis var. Yapanlara emek verenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Allah sayılarını arttırsın, Anadolu'nun birçok köşesinde üst düzey tesislerin yapılması ülke futbolu adına çok önemli. Özellikle antrenör yetiştirecek antrenörler üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Eğer bu işi doğru yapacaksak altyapıdan başlamamız lazım. Çünkü 17-18 yaşından sonra futbolcu yetiştirmek doğru değil, temelden başlamamız lazım. Temel sağlam olursa üzerine kuracağımız bina da sağlam olur."

"İnsan etkisinin en aza indirilmesi için çaba gösteriyoruz"

Hakemler konusunun çok konuşulmasını istemediklerini vurgulayan Büyükekşi, "Geldiğimiz günden beri bu konunun çok tartışma içerisine girmesini istemiyoruz. Çünkü dünyada artık birçok ülkede dedikodu, konuşma azalmış durumda. Biz de aynısının olması için insan etkisinin en aza indirilmesi için çaba gösteriyoruz. Onun için hakem atamalarını algoritma ile yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde de kulüp başkanlarımızı çağırıp onların gözü önünde hakem ataması yaptıracağız. En azından kendi gözleriyle görsünler. Nasıl yapıldığını, kriterlerin ne olduğunu görsünler. Daha sonra da bir tane basın önünde yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, "Böylelikle insanların bu işin herhangi bir insan etkisi olmadan en doğru kriterleri belirleyerek yapıldığına ikna olması lazım." diyerek, şunları kaydetti:

"Ama tabii ki bu yüzde 100 memnuniyet getirecek mi? Hiçbir şey yüzde 100 olamaz. Çünkü neticede yönetimi yapan bir insan. Mutlaka küçük de olsa bir takım hatalar olabilir. Atladığı, gözden kaçan şeyler olabilir. Onları da zaman içinde eğitimle daha mükemmel hala getirmeye çalışacağız. Çünkü Türkiye'de de dünyada da her kesimden bu işi iyi yapmak için çalışmalar yapılıyor. VAR, böyle geldi zaten. Dünya kupasında VAR'da yarı otomatik sistem devreye girecek. Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek. Otomatik olacak. Bunun gibi şeyler de zaman içerisinde mutlaka Türkiye'de de bu yönde çalışmalar olacak. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Futbolda özellikle teknoloji kullanımı ve dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Kurumların birçok alacağı kararlar, yapacağı işleri dijital hale getirmeye çalışıyoruz. Teknoloji kullanmak istiyoruz. İnşallah burada aynı şekilde kararlılıkla devam edeceğiz."

"Takımların Avrupa'da devam etmesi, çok büyük kazanç"

Büyükekşi, 4 takımın da Avrupa'da yoluna devam ederek Türk futboluna katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"20. sıradaydık, 12. sıraya geldik. 4 takımımız da yoluna devam ediyor. Bu Türk futbolu adına çok büyük bir kazanç. Biz de bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gerek milli takımımızın gerekse kulüplerimizin Avrupa'da alacağı başarılar, ülkemiz adına önemli bir kazanç. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ilk kez takımımız yok. Ama her şeyde bir hayır var, bundan da bir ders çıkartmamız lazım. Önümüzdeki yıllarda alacağımız bu puanlar bir başka yıl için fayda sağlayacak. Türk futbolunda tabii ki başarı son derece önemli çünkü 2000 yılında UEFA ve Süper Kupa dışında uluslararası alanda kulüpler bazında önemli bir başarımız yok. Tekrar hedefi daha yukarılara koymak için 22 yıl geçti. İnşallah burada da atılacak adımlar son derece önemli. Biz de her türlü desteği veriyoruz."

"Derbinin gollü olması sevindirdi"

Büyükekşi, Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Bu sezon ilk derbi 0-0 beraberlikle bitmişti. Bu derbinin gollü olması en azından bizi sevindirdi. Futbol adına gerçekten heyecanlı, gollü bir maçtı. Mücadele gücü yüksek ve zaman zaman futbol adına güzel örneklerin sergilendiği oyun oldu." dedi.

Ligde bu sezon çoğu takımın yarıştan kopmadığını ifade eden Büyükekşi, "7-8 takımımız ilk sıralarda olmak için mücadele ediyor. Bu da ligimiz adına son derece sevindirici. Çünkü heyecanın yüksek olması, takımların birbirinden kopmaması, ligimizin takip edilmesi, seyirci, televizyonda izleyenler, motivasyonun yüksek olması açısından son derece güzel. İnşallah son haftalar kadar böyle devam eder, kazanan takımı da biz tebrik ederiz." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübünü ziyaret edecek Büyükekşi, TFF 2. ve 3. Lig kulüpleriyle de bir araya geldikten sonra akşam oynanacak Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmasını da izleyip kentten ayrılacak.

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