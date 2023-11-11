TESFED Türkiye Kupası’nda Heyecan Başlıyor!

Türkiye Espor Federasyonu’nun bünyesinde 5.’si gerçekleşecek olan ‘TESFED Türkiye Kupası’nda büyük heyecanın start’ı verildi ve Aralık ayında gerçekleşecek olan dev turnuva için kayıtlar başladı. Counter-Strike 2, EA FC 24, Dota 2, NBA 2K24, eFootball 2024, TEKKEN 7, League of Legends, VALORANT, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile oyunlarında yaşanacak büyük heyecan sonunda, toplamda 1 milyon TL ödül dağıtılacak.

1-17 Aralık’ta eleme mücadelelerin oynanacağı TESFED Türkiye Kupası’nın final etabı ise bir şölene ev sahipliği yapacak. 22-23-24 Aralık’ta İstanbul Ataşehir Metropol AVM’de bulunan Papara SuperMassive Gamer Hub’da oynanacak final etaplarının sonunda 10 kategorinin şampiyonları belirlenecek.

Başkan Özdemir: “Esporda dünyanın en iyi ülkesi olacağız.”

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Türkiye Espor Federasyonu olarak, gençleri bir araya getirmek, esporun tutkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşamak adına bu yıl düzenlenecek olan TESFED Türkiye Kupası’na çok önem veriyoruz. Başvuruların açılmasıyla birlikte yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Aralık ayında eleme maçlarının ardından oyun takvimimizin heyecanı, 22-23-24 Aralık’ta fiziki olarak devam edecek. Belirlediğimiz 10 oyunda toplamda 1 milyon TL’lik bir ödül havuzu oluşturduk. Federasyon olarak bu tip turnuvalara oldukça önem veriyoruz. Esporun gelişmesi ve Türkiye’nin esporda lider ülke konumuna erişmesi adına turnuvalarda aslında oyuncu taraması da yapıyoruz. TESFED Türkiye Kupası 2023’te de turnuvaya damga vuracak oyuncu ve takımları yakından takip edeceğiz” dedi.

Kayıtlar devam ediyor

TESFED Türkiye Kupası 2023’te kayıtlar devam ediyor. Turnuvada yer almak isteyen bireysel katılımcılar ya da takımlar; https:// tesfedturkiyekupasi.com/ adresinde yer alan kayıt prosedürlerini yerine getirerek bu heyecana ortak olabilir.

Turnuvada dağıtılacak ödüller ise şu şekilde:

Counter-Strike 2: Toplam 150.000 TL ödül

- Birinci: 90.000 TL

- İkinci: 40.000 TL

- Üçüncü: 20.000 TL

EA FC 24: Toplam 80.000 TL ödül

- Birinci: 50.000 TL

- İkinci: 20.000 TL

- Üçüncü: 10.000 TL

eFootball 2024: Toplam 40.000 TL Ödül

- Birinci: 25.000 TL

- İkinci: 10.000 TL

- Üçüncü: 5.000 TL

Dota 2: Toplam 70.000 TL ödül

- Birinci: 40.000 TL

- İkinci: 20.000 TL

- Üçüncü: 10.000 TL

NBA 2K24: Toplam 70.000 TL ödül

- Birinci: 40.000 TL

- İkinci: 20.000 TL

- Üçüncü: 10.000 TL

TEKKEN 7: Toplam 40.000 TL ödül

- Birinci: 25.000 TL

- İkinci: 10.000 TL

- Üçüncü: 5.000 TL

League of Legends: Toplam 150.000 TL ödül

- Birinci: 90.000 TL

- İkinci: 40.000 TL

- Üçüncü: 20.000 TL

VALORANT: Toplam 150.000 TL ödül

- Birinci: 90.000 TL

- İkinci: 40.000 TL

- Üçüncü: 20.000 TL

PUBG Mobile: Toplam 150.000 TL ödül

- Birinci: 90.000 TL

- İkinci: 40.000 TL

- Üçüncü: 20.000 TL

Mobile Legends: Bang Bang: Toplam 100.000 TL ödül

- Birinci: 60.000 TL

- İkinci: 30.000 TL

- Üçüncü: 10.000 TL