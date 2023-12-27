TESFED Papara Türkiye Kupası’nda Büyük Heyecan Sona Erdi
Türkiye Espor Federasyonu bünyesinde bu sene 5.’si gerçekleştirilen TESFED Papara Türkiye Kupası’nın finalleri sona erdi. 1 Aralık’ta başlayan eleme mücadeleleri sonunda Türkiye Kupası’nın finalleri, 22-24 Aralık tarihlerinde; Metropol AVM’de bulunan Papara SuperMassive Gamer Hub’da oynandı. Espor tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği finallerde, 10 kategoride dereceye giren takımlar, ödüllerine kavuştu.
Alper Afşin Özdemir: “Federasyon olarak espora ilgi duyan nesli destekleyeceğiz.”
Yaklaşık 100 bin kişinin online olarak takip ettiği turnuvada, 25 gün boyunca toplam 906 mücadele oynandı. Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Bu sene 5.’si düzenlenen Türkiye Kupası’na katılım oldukça yüksek oldu. Toplamda 10 kategoride oyunların oynandığı Türkiye Kupası’nda; elemelerden, finallere kadar 906 müsabakada büyük heyecan yaşandı. 2 bine yakın oyuncunun mücadele ettiği ve 100 bin üzerinde takipçi rakamına erişilen TESFED Türkiye Kupası’na olan ilgi bizleri oldukça memnun etti. Aslında bu ilgiyi çok yakın süredir takip etmekteyiz. Ülkemizde esporun içinde aktif olarak yer alan veya takip eden yaklaşık 40 milyona yakın bir kitle bulunmakta. Türkiye’de espora ilgi duyan nesle ilham olmak, onları desteklemek ve böyle turnuvalarla gençlerimizin önlerini açmak, bunların sonucunda da espordaki hızlı yükselişe yakından tanıklık etmek bizi mutlu ediyor. Türkiye Espor Federasyonu olarak bu turnuvalarla ülkemizdeki oyun ve espor bilincini daha da artırmak istiyoruz ve uzun yıllar kalıcı bir espor ülkesi olmayı hedefliyoruz.” dedi.
TESFED Papara Türkiye Kupası finallerinde derece giren takımlar ve sporcular ise şu şekilde oluştu:
Dota 2
Birinci: MSB Esports
İkinci: Lobby Espor
Üçüncü: Atmaca E-Spor
Tekken 7
Birinci: IW| Kicking Machine
İkinci: UTQ
Üçüncü: Saria Taljo
EA FC 24
Birinci: iMerAL
İkinci: isopowerr
Üçüncü: Berk Turan
eFootball 2024
Birinci: Mücahit Sevimli
İkinci: Arda Yıldız
Üçüncü: Abdullah Yiğit Binici
PUBG Mobile
Birinci: Regnum Carya Esports
İkinci: BRX Esports
Üçüncü: Fire Flux Esports
NBA 2K24
Birinci: Papara SuperMassive
İkinci: Regnum Carya Esports
Üçüncü: DenizBank İstanbul Wildcats
League of Legends
Birinci: HAYVANAT BAHÇESİ
İkinci: Nasr Esports
Üçüncü: DÖRDÜNCÜ DUVAR
Counter-Strike 2
Birinci: Demons
İkinci: Eternal Fire Academy
Üçüncü: L2W Espor
Mobile Legends: Bang Bang
Birinci: Slow Rush
İkinci: Violance
Üçüncü: S2G Esports
VALORANT
Birinci: PCIFIC Espor
İkinci: Fire Flux Esports
Üçüncü: Fenerbahçe Espor