TESFED Papara Türkiye Kupası’nda Büyük Heyecan Sona Erdi

Türkiye Espor Federasyonu bünyesinde bu sene 5.’si gerçekleştirilen TESFED Papara Türkiye Kupası’nın finalleri sona erdi. 1 Aralık’ta başlayan eleme mücadeleleri sonunda Türkiye Kupası’nın finalleri, 22-24 Aralık tarihlerinde; Metropol AVM’de bulunan Papara SuperMassive Gamer Hub’da oynandı. Espor tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği finallerde, 10 kategoride dereceye giren takımlar, ödüllerine kavuştu.

Alper Afşin Özdemir: “Federasyon olarak espora ilgi duyan nesli destekleyeceğiz.”

Yaklaşık 100 bin kişinin online olarak takip ettiği turnuvada, 25 gün boyunca toplam 906 mücadele oynandı. Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Bu sene 5.’si düzenlenen Türkiye Kupası’na katılım oldukça yüksek oldu. Toplamda 10 kategoride oyunların oynandığı Türkiye Kupası’nda; elemelerden, finallere kadar 906 müsabakada büyük heyecan yaşandı. 2 bine yakın oyuncunun mücadele ettiği ve 100 bin üzerinde takipçi rakamına erişilen TESFED Türkiye Kupası’na olan ilgi bizleri oldukça memnun etti. Aslında bu ilgiyi çok yakın süredir takip etmekteyiz. Ülkemizde esporun içinde aktif olarak yer alan veya takip eden yaklaşık 40 milyona yakın bir kitle bulunmakta. Türkiye’de espora ilgi duyan nesle ilham olmak, onları desteklemek ve böyle turnuvalarla gençlerimizin önlerini açmak, bunların sonucunda da espordaki hızlı yükselişe yakından tanıklık etmek bizi mutlu ediyor. Türkiye Espor Federasyonu olarak bu turnuvalarla ülkemizdeki oyun ve espor bilincini daha da artırmak istiyoruz ve uzun yıllar kalıcı bir espor ülkesi olmayı hedefliyoruz.” dedi.

TESFED Papara Türkiye Kupası finallerinde derece giren takımlar ve sporcular ise şu şekilde oluştu:

Dota 2

Birinci: MSB Esports

İkinci: Lobby Espor

Üçüncü: Atmaca E-Spor

Tekken 7

Birinci: IW| Kicking Machine

İkinci: UTQ

Üçüncü: Saria Taljo

EA FC 24

Birinci: iMerAL

İkinci: isopowerr

Üçüncü: Berk Turan

eFootball 2024

Birinci: Mücahit Sevimli

İkinci: Arda Yıldız

Üçüncü: Abdullah Yiğit Binici

PUBG Mobile

Birinci: Regnum Carya Esports

İkinci: BRX Esports

Üçüncü: Fire Flux Esports

NBA 2K24

Birinci: Papara SuperMassive

İkinci: Regnum Carya Esports

Üçüncü: DenizBank İstanbul Wildcats

League of Legends

Birinci: HAYVANAT BAHÇESİ

İkinci: Nasr Esports

Üçüncü: DÖRDÜNCÜ DUVAR

Counter-Strike 2

Birinci: Demons

İkinci: Eternal Fire Academy

Üçüncü: L2W Espor

Mobile Legends: Bang Bang

Birinci: Slow Rush

İkinci: Violance

Üçüncü: S2G Esports

VALORANT

Birinci: PCIFIC Espor

İkinci: Fire Flux Esports

Üçüncü: Fenerbahçe Espor