Terim'in Hedefi: Panathinaikos'u Şampiyonlar Ligi'ne Taşımak

Fatih Terim, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olarak futbola yeni bir soluk getirmeye hazır. "Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda dinlemeyi umuyorum." diyerek, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Sezonun sonuna doğru gelinirken, kısa sürede takımı ve oyuncuları tanıma zorluğuna rağmen, Terim bu süreci başarıyla yönetmeye kararlı.

Baskılı Oyun ve Takım Dinamikleri

Baskılı bir oyun anlayışı benimseyen Terim, bu stratejiyi oyuncularına aktarmak için çalışacak. Ayrıca, takımdaki sakat oyuncuların durumunu göz önünde bulundurarak, 2 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için yöneticilerle değerlendirme yapmayı planlıyor. Terim, "Hem bizim ülkemizden hem de başka ülkelerden doğru insanı bulmak için uğraşabiliriz." diyerek, global bir bakış açısı sergiliyor.

Şampiyonluk ve Hikaye Yazma İsteği

Panathinaikos'un uzun yıllardır şampiyonluk sevinci yaşamadığını belirten Terim, şampiyonluk konusundaki tecrübesine ve bu kulüpte yeni bir hikaye yazma arzusuna vurgu yapıyor. Başkan ve takım arkadaşlarıyla ortak bir vizyon paylaşıyor ve "Şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyon gibi düşünmelisiniz." diyerek, kazanma hırsını ifade ediyor.

Kariyer Seçimleri ve Yunanistan'a Olan Yakınlık

Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok takımdan gelen tekliflere rağmen, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile olan kimyasının ve Alafouzos'un net ve samimi tutumunun, bu tercihinde etkili olduğunu belirtiyor. Yunanistan'a olan profesyonel ve kişisel bağını da dile getiren Terim, Panathinaikos'un rakiplerine saygı duyduğunu ve bu kulübün tarihindeki önemli başarılara geri dönmek istediğini ifade ediyor.

Takımla Kurulacak Yakın İlişkiler

Terim, şampiyonluk için büyük bir aileye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor ve Panathinaikos oyuncularıyla kuracağı yakın ve samimi ilişkilerin altını çiziyor. "Söylenen biri değil, söyleyen biriyim." diyerek, futbolcularla açık ve samimi iletişim kuracağını belirtiyor. Gece geç saatlere kadar çalışarak bu hedeflere ulaşmak için azimli bir şekilde çaba gösteriyor.