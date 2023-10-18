Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası heyecanı

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşen açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri, meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda izleyici katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarıyla devam etti. Milli sporcu Ebru Solak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek güzel bir turnuva olması temennisinde bulundu.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında bu anlamlı turnuvanın Bodrum'da yapılıyor olması çok anlamlı”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı konuşmada, “Bu serüvene başlayalı aslında çok uzun bir zaman oldu. 2015 yılında Aydın hocamızla konuştuktan sonra tenis turnuvalarımızı yapmayı kararlaştırdık. Ortakent'te belli bir dönem devam ettirdik. Sonra pandemi araya girince bir müddet ara vermiştik. Ama şimdi tekrar Cumhuriyetin 100. Yılında, Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Kupası olarak bir turnuva düzenleyelim dedik. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu anlamlı turnuvanın Bodrum'da yapılıyor olması ve siz değerli sporcu kardeşlerimizin de bu daveti kabul edip buralara kadar gelmesi çok anlamlı. Bodrum’da da tenisle alakalı çok önemli gelişmeler var bunu da fark ediyoruz. Biz yerel yönetimler olarak, çocuklarımızın gelişimleri için daha fazla alan açmalı, daha fazla kurslar düzenlemeliyiz. Bunun farkındayız ve bunun için büyük bir çaba içindeyiz” dedi.

Bu özel günde sporcuları misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, katılımları dolayısıyla herkese teşekkür etti.

Özellikle Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bu günlerde bu turnuvayı gerçekleştirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Bugün tenis turnuvasıyla siz gençlerle birlikle yine aynı heyecanla yüzyıl önceki başarıları yüzyıl sonra kutlarken gururlu ve heyecanlıyız. Bugün işin sportif tarafında imkanlarınız doğrultusunda çok başarılı işler yaptınız. Tekerlekli sandalyelerle neler başarabildiğinizi bizlere gösteriyorsunuz. Bu bizim için büyük bir gurur” diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile milli sporcular, turnuvanın açılışında gösteri maçı gerçekleştirdi.

Beş gün sürecek organizasyon, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları’nda büyük, genç ve quad kategorilerinde toplam 29 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.