Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar masumlar apartmanı nerede çekiliyor corona başarıya susar! koronavirüs korona
Çin aşısı için hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir
Çin aşısı için hiçbir şekilde...
Ermenistan'da ordunun istifa bildirisi sonrası meydanlar hareketlendi
Ermenistan'da ordunun istifa bildirisi sonrası...
Dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine karşıyız
Dünyanın neresinde olursa olsun darbe...
AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı
AK Parti'de 7. Olağan Büyük...
Ermenistan Ordusu, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağırdı
Ermenistan Ordusu, Başbakan Paşinyan’ı istifaya...

Süper Lig'in en golcü futbolcusu Boupendza Hatayspor'da kaldı

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı, oyuncularının kulüpte kalmak istediğini kendilerine bildirdiğini söyledi.

Süper Lig'in en golcü futbolcusu Boupendza Hatayspor'da kaldı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, forvet oyuncuları Aaron Boupendza'nın Rusya'nın Krasnodar takımına transfer sürecinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Vardı, gazetecilere, iki gündür Hatayspor ve Krasnodar yöneticilerinin Süper Lig'in en golcüsü Boupendza'nın transferi için görüştüklerini belirtti.

Transfer çalışmaları neticesinde 8,5 milyon avroya anlaşma sağlandığını aktaran Vardı, "Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Atakaş Hatayspor ve Krasnodar yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Aaron Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Rahmi Vardı, Hatayspor'un emin ellerde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir yöneticimiz ve onursal başkanımız, taraftarımızı üzecek bir hareketin içinde olmadı. Sevindirici durum; Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor. Hoşgörü bulaşıcı demiştik. Bu, yabancı futbolcularımıza da bulaştı. Hatay'dan ayrılmak istemiyorlar. Aaron Boupendza inşallah golleriyle bundan sonraki dönemlerde daha iyi paralarla Hatayspor'a ciddi kazanımlar elde ettirir."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.