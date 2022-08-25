Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.
Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
27 Ağustos Cumartesi:
19.15 Vavacars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
21.45 Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam
21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
28 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge
19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: Sarper Barış Saka
21.45 Trabzonspor Galatasaray: Ali Palabıyık
29 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
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