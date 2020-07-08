Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Kovid-19 salgınında Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor
Kovid-19 salgınında Anadolu'da birinci dalga...
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187...
Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak ?
Süper Lig'de yeni sezon ne...
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
Van'da kaybolan teknenin yeri tespit edildi
Van'da kaybolan teknenin yeri tespit...

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak ?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek.

2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.

TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni SezonNe Zaman Başlayacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.