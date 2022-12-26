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Süper Lig'de Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.

SPOR 26.12.2022, 09:47
Süper Lig'de Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.

Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3

Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 14 9 3 2 25 11 14 30
2.FENERBAHÇE 14 9 2 3 36 16 20 29
3.ADANA DEMİRSPOR 14 7 6 1 26 15 11 27
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 8 3 3 22 16 6 27
5.TRABZONSPOR 14 7 5 2 21 16 5 26
6.ARABAM.COM KONYASPOR 15 6 7 2 18 11 7 25
7.BEŞİKTAŞ 14 6 5 3 27 19 8 23
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 7 2 5 20 15 5 23
9.CORENDON ALANYASPOR 15 4 6 5 21 26 -5 18
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 14 4 5 5 20 20 0 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 14 4 4 6 18 21 -3 16
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 5 1 7 19 23 -4 16
13.BITEXEN GİRESUNSPOR 14 4 4 6 14 21 -7 16
14.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 4 3 7 13 23 -10 15
15.KASIMPAŞA 14 4 3 7 12 24 -12 15
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 3 5 7 15 20 -5 14
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14 3 4 7 25 29 -4 13
18.İSTANBULSPOR 14 2 2 10 13 28 -15 8
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 14 1 4 9 16 27 -11 7

16. hafta haftanın programı

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 37
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 14 26
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Fulham 16 22
9. Chelsea 14 21
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. West Ham United 16 17
15. Bournemouth 15 16
16. Leeds United 14 15
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 15 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4