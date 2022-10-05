Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
8 Ekim Cumartesi:
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
9 Ekim Pazar:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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|4
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|4
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|14
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|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
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|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
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|3
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|2
|Takımlar
|O
|P
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|20
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|11
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|10
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|10
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|9
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|9
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|8
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|7
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|6
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|4
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|8
|4
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|19
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|16
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|5
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|4
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|4
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