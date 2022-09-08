Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
10 Eylül Cumartesi:
17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)
11 Eylül Pazar:
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
12 Eylül Pazartesi:
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
|İmsak
|05:02
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|20:56
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0