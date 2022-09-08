Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)