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Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
SPOR 19.01.2023, 13:09
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: Yasin Kol
21 Ocak Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Pakkan
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor: Arda Kardeşler
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: Murat Erdoğan
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
Kaynak: AA
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