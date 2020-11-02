Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın survivor
İzmir'de bugüne kadar 4 bin 424 binada hasar tespit çalışmalarını yaptık
İzmir'de bugüne kadar 4 bin...
Yeni bir vatandaşımıza canlı ulaşınca umutlarımız da tazeleniyor
Yeni bir vatandaşımıza canlı ulaşınca...
Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı: Elif parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o...
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı
İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra...
İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu
İzmir'deki depremde can kaybı 79...

Sporun Oscar’ı “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni tarihi belli oldu

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olarak Gillette-Milliyet ortaklığında 5. kez düzenlenecek olan “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da sahipleriyle buluşacak.

Sporun Oscar’ı “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni tarihi belli oldu

Türkiye’nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında önem taşıyan Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri, bu yıl 5 milyon gibi rekor bir oy katılımı ile gerçekleşti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz olarak Volkswagen Arena’da düzenlenecek olan “Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni 4 Kasım 2020 Çarşamba akşamı saat 18.15’te TV8’de canlı olarak ekranlardan izleyicilerle buluşacak.

1954 yılından bu yana okuyucularının oylarıyla belirlenen “Sporun En İyileri” bu yıl sporcuların 2019 yılında gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirken, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek gecede hijyen kurallarına uyulmasının yanında sosyal mesafe önlemleri alınacak, girişte ateş ölçümleri yapılacak ve hazırlanan özel hijyen kitleri tüm misafirlere dağıtılacak.

Spor tutkunlarının yakın takip ettiği ve heyecanla beklediği bu görkemli gecede Yılın Antrenörü, Gillette Venüs Yılın Kadın SporcusuGillette Yılın Futbolcusu, Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı’da kürsüye çıkarak ödüllerini alacak.

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren ve “Sporun Oscar”ı olarak konumlandırılan ödül töreninde aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de imzasını atıyor. Geçen yıl düzenlenen “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. Bu yıl düzenlenecek olan “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri”nde yine oy verenlerin desteği ile öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda TMOK ve MEB iş birliği sonucunda tablet bağışı yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
GilletteMilliyet Yılın SporcusuGilletteMilliyetGilletteMilliyet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.