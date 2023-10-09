  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor ve Eğlencenin Buluştuğu Harika Bir Hafta Sonu: Bilkent Sportfest 14-15 Ekim!

Spor ve Eğlencenin Buluştuğu Harika Bir Hafta Sonu: Bilkent Sportfest 14-15 Ekim!

Yayınlanma:
Spor ve Eğlencenin Buluştuğu Harika Bir Hafta Sonu: Bilkent Sportfest 14-15 Ekim!
Bilkent Sportfest, Run’N Roll organizasyonuyla gerçekleştirilecek ve gündüz sporun ritmini belirleyip, akşam ise müziğin ritmine katılacak. Etkinlik, 14-15 Ekim tarihlerinde Bilkent Center’da spor tutkunlarına kapılarını açacak.

Bilkent Sportfest, Run’N Roll organizasyonuyla gerçekleştirilecek ve gündüz sporun ritmini belirleyip, akşam ise müziğin ritmine katılacak. Etkinlik, 14-15 Ekim tarihlerinde Bilkent Center’da spor tutkunlarına kapılarını açacak.

Etkinlikte basketbol, okçuluk, penaltı, voleybol, masa tenisi, dart ve mini tenis gibi heyecanlı spor etkinliklerinin yanı sıra e-spor etkinlikleri ve interaktif eğlence de bulunacak. Ayrıca, yiyecek-içecek stantları ve spor markaları da katılımcılara sunulacak.

Gündüz spor etkinlikleriyle geçecek olan ilk gün programında, turnuvalar, sporcu söyleşileri, gün boyu DJ performansı, Sports International hocalarının düzenleyeceği etkinlikler ve Bilkent Yol Koşusu kit dağıtımı gibi birçok etkinlik yer alacak. Bu sayede, günün her anı dolu dolu ve keyifli bir şekilde geçecek.

Gündüz spor akşam eğlence

Gündüz spor, Akşam eğlence” sloganıyla 14 Ekim günü start alacak olan festivalin sporla geçen gün sonundaki ilk gün sahne konuğu ise Tuğkan olacak. Özellikle dijital mecralarda yayınladığı şarkıları ile dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı Yabancı, Kusura Bakma, Sen Ben Benim, Seni Çok Özlüyorum gibi şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirecek.

Biletler www.bilkentsportfest.com’da satışa sunuluyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
VakıfBank Spor Kulübü, Pakistan Kadın Milli Takımı'nı Ağırlıyor: Gelişim Kampı Devam Ediyor!
VakıfBank Spor Kulübü, Pakistan Kadın Milli Takımı'nı Ağırlıyor: Gelişim Kampı Devam Ediyor!
Türk Bisiklet Hakemi Koray Cantez, UCI Uluslararası Yol Bisikleti Hakemi Unvanını İtalya'da Aldı
Türk Bisiklet Hakemi Koray Cantez, UCI Uluslararası Yol Bisikleti Hakemi Unvanını İtalya'da Aldı
GT4’te Avrupa üçüncüsü oldu
GT4’te Avrupa üçüncüsü oldu
​​​​​​​Bodrum'da yelken zamanı
​​​​​​​Bodrum'da yelken zamanı
Montella'nın A Milli Kadrosunda Kimler Var? İşte Bomba İsimler!
Montella'nın A Milli Kadrosunda Kimler Var? İşte Bomba İsimler!
İstanbul'un En Renkli Koşusu Pazar Günü Yenikapı'da...
İstanbul'un En Renkli Koşusu Pazar Günü Yenikapı'da...
2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın biletleri satışta
2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nın biletleri satışta