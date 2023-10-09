Spor ve Eğlencenin Buluştuğu Harika Bir Hafta Sonu: Bilkent Sportfest 14-15 Ekim!

Bilkent Sportfest, Run’N Roll organizasyonuyla gerçekleştirilecek ve gündüz sporun ritmini belirleyip, akşam ise müziğin ritmine katılacak. Etkinlik, 14-15 Ekim tarihlerinde Bilkent Center’da spor tutkunlarına kapılarını açacak.

Etkinlikte basketbol, okçuluk, penaltı, voleybol, masa tenisi, dart ve mini tenis gibi heyecanlı spor etkinliklerinin yanı sıra e-spor etkinlikleri ve interaktif eğlence de bulunacak. Ayrıca, yiyecek-içecek stantları ve spor markaları da katılımcılara sunulacak.

Gündüz spor etkinlikleriyle geçecek olan ilk gün programında, turnuvalar, sporcu söyleşileri, gün boyu DJ performansı, Sports International hocalarının düzenleyeceği etkinlikler ve Bilkent Yol Koşusu kit dağıtımı gibi birçok etkinlik yer alacak. Bu sayede, günün her anı dolu dolu ve keyifli bir şekilde geçecek.

Gündüz spor akşam eğlence

Gündüz spor, Akşam eğlence” sloganıyla 14 Ekim günü start alacak olan festivalin sporla geçen gün sonundaki ilk gün sahne konuğu ise Tuğkan olacak. Özellikle dijital mecralarda yayınladığı şarkıları ile dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı Yabancı, Kusura Bakma, Sen Ben Benim, Seni Çok Özlüyorum gibi şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirecek.

Biletler www.bilkentsportfest.com’da satışa sunuluyor.