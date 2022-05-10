Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk kupası sergilendi
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonluk kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda sergilendi.
SPOR 10.05.2022, 21:14
Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği sezonun şampiyonluk kupası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda sporseverlerin ziyaretine açıldı.
Kupaya Trabzonspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi.
Ailecek kupayı ziyarete gelen Trabzonsporlu Sağlam ailesi de bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Bordo-mavili çocuk taraftar Elif Sağlam, şampiyonluk için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Son maçtan sonra Batıkent'e gidip kuzenlerimle korna çalarak arabada gezdik. Bayraklar salladık. Sokakları gezdik. Çok mutluyum." dedi.
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