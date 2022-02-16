Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftadaki Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadelesi 6 Mart Pazar günü oynanacak. 29. haftada Galatasaray ile Beşiktaş, 14 Mart Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligde 4 haftalık program şöyle:
27. Hafta
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş)
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
28. Hafta
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)
5 Mart Cumartesi:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor (Çaykur Didi)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Medaş Konya Büyükşehir)
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
7 Mart Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
29. Hafta
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Göztepe (Şenol Güneş)
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
30. Hafta
18 Mart Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
20 Mart Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
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