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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 18. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

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