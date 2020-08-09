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Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

TFF ve kulüpler, Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Spor spikeri Emre Gönlüşenvefat etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören Gönlüşen, 42 yaşında hayatını kaybetti.

Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, beIN Sports ailesi ve spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla taziyelerini bildirdi.

Beşiktaş Kulübünün başsağlığı mesajında "Başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." paylaşımı yaptı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun..." paylaşımında bulundu.

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Emre Gönlüşen
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